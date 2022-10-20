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الخميس، 20-10-2022 11:09 م

انطلاق فعاليات مؤتمر التحفيز على الفكر الإبداعي في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية اليوم الخميس مؤتمر (TEDx) للتحفيز على الفكر الإبداعي، برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات وحضور وزير الشباب محمد النابلسي.

وقال عبيدات، إن هذه النشاطات الخلاقة تهدف للتعريف أكثر بعالم الابتكار والإبداع والريادة؛ مشيرًا، أن الجامعة الأردنية تدعم النشاطات والأفكار القائمة على ما بناه الآخرون من خبرة مبنيّة على أسس وأفكار متينة، مع ضرورة ربط تلك الأفكار بالمعرفة، التي من شأنها أن تؤدي إلى التنمية وزيادة الإنتاج.

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