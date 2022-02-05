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السبت، 05-02-2022 08:15 م

انطلاق فعاليات مؤتمر المهندسين الشباب

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم السبت، في عمان فعاليات مؤتمر المهندسين الشباب الذي تنظمه لجنة المهندسين الشباب في النقابة، بمشاركة واسعة من مختلف التخصصات الهندسية.

وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب أحمد سمارة الزعبي، إن الشباب أثبتوا مسؤولياتهم الوطنية من خلال بصماتهم الواضحة في الحملات التي تطلقها نقابة المهندسين لجمع التبرعات من اجل اعمار البلدة القديمة في القدس المحتلة، إضافة الى حملة اعمار غزة وحملة ترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن.

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