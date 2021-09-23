انطلاق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الوكيل الإخباري - انطلقت تحت الرعاية الملكية السامية، اليوم الخميس، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته العشرين.

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وافتتح وزير الثقافة علي العايد المعرض، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، وذلك ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.



ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى الثاني من تشرين الأول المقبل في معرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار، بشكل مباشر أو بالتوكيل، أكثر من 360 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة بعناوين متنوعة في مختلف مجالات الأدب والمعرفة.



وبدأ اليوم الخميس البرنامج الثقافي للمعرض بمسابقات ثقافية فنية للأطفال بمشاركة فرقة النينجا – خالد البوريني، يليه حفل إشهار كتاب "الحكمة في إدارة الندرة" بمشاركة الدكتور محمد العدينات، والدكتور محي الدين توق، الدكتور بشير الزعبي، والدكتور رعد التل، تتبعه ندوة حول " صناعة النشر.. التحديات والمستقبل" بمشاركة وليد مصطفى من مصر، والدكتور أيمن غزالي من سوريا، وماهر كيالي والمهندس خالد البلبيسي من الاردن.

