الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

السكك الحديد المصرية: نستعد لاستلام دفعة جديدة من القطارات الإسبانية

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة مفاجئة للشاب مراد الذينات

منح جوائز نوبل في عام 2021 سيتم في موطن الحائزين عليها

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأرصاد لـ الوكيل : يستمر تساقط الزخات المطرية المتفرقة ليوم غد الجمعة

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

الخميس، 23-09-2021 11:35 ص

انطلاق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

معرض


الوكيل الإخباري - انطلقت تحت الرعاية الملكية السامية، اليوم الخميس، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته العشرين.

اضافة اعلان


وافتتح وزير الثقافة علي العايد المعرض، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، وذلك ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.


ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى الثاني من تشرين الأول المقبل في معرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار، بشكل مباشر أو بالتوكيل، أكثر من 360 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة بعناوين متنوعة في مختلف مجالات الأدب والمعرفة.


وبدأ اليوم الخميس البرنامج الثقافي للمعرض بمسابقات ثقافية فنية للأطفال بمشاركة فرقة النينجا – خالد البوريني، يليه حفل إشهار كتاب "الحكمة في إدارة الندرة" بمشاركة الدكتور محمد العدينات، والدكتور محي الدين توق، الدكتور بشير الزعبي، والدكتور رعد التل، تتبعه ندوة حول " صناعة النشر.. التحديات والمستقبل" بمشاركة وليد مصطفى من مصر، والدكتور أيمن غزالي من سوريا، وماهر كيالي والمهندس خالد البلبيسي من الاردن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ا

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة مفاجئة للشاب مراد الذينات

فلوس 1

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

920212191511166563249

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

9202121185916542896547

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

باص مدرسة

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

image

إمهال المتهمين بقضية السلط ثلاثة أيام لتقديم إفاداتهم الدفاعية

أخبار متعلقة
920219173133945580101

الثقافة تكرم بطل تحدي القراءة العربي

e

وزير الثقافة يلتقي أمين عام الهيئة العربية للمسرح

6776ea6f-58e5-4ab5-8971-250cf5c88f4f

وزير الثقافة العماني يستقبل السفير الأردني في سلطنة عمان

920219173133945580101

وزير الثقافة يفتتح معرض بانوراما الحياة والنور

w

وزير الثقافة يرعى حفل تأبين الفنان التشكيلي اللحام

8202131185429663729414

وزير الثقافة يبحث مع سفيري تايلند وأرمينيا تنشيط الاتفاقيات الثقافية