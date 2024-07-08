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الإثنين، 08-07-2024 10:13 م

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في مركز شباب الجيزة

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في مركز شباب لواء الجيزة التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاماً من العطاء والإنجاز ".

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ويهدف المعسكر الذي يضم 40 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما إلى تمكين الشباب في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ وإدارة الأزمات بالشراكة مع مديرية الدفاع المدني لواء الجيزة .


وتتضمن فعاليات المعسكر الذي يستمر ثلاثة أيام، محاضرات وتدريبات على الإسعاف وأولوياته، وكيفية التعامل عند توقف التنفس عند الكبار والأطفال والإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والكسور وضربات الشمس والغيبوبة والحروق والنزيف، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحريق واستخدام الكفايات والحروق بأنواعها .


ودعت مديرية شباب العاصمة، الراغبين بالتسجيل بالمعسكرات، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 الى 30 عاما، للتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة .

 




 

 


 

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