الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

التربية تنفي اغلاق مدرسة جبة وتحويل التعليم فيها عن بعد

الأربعاء، 13-10-2021 04:49 م

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الأربعاء، "ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني/ المجال الفندقي والسياحي"، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وقالت الدكتورة قبيلات في كلمة لها، خلال افتتاح الملتقى، إن الوزارة تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة مع شركائها لتطوير البيئة التعليمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم المهني، مشيرة إلى اعتبار سلطة الإقليم من أهم هذه الشراكات، نظرًا لدورها البارز في خدمة وتطوير التعليم المهني .

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها على إعداد بيئة تعليمية مؤهلة لإمداد مؤسسات الدولة والمجتمع بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل؛ للوصول إلى التعليم المهني والتقني والتدريب والالتحاق ببرامجه في جميع محافظات وألوية المملكة .

وبينت قبيلات أن الوزارة تعمل على استحداث العديد من التخصصات في الحقول المهنية المختلفة، مثل الصناعية والزراعية والمهن الطبية المساندة والفندقية والاقتصاد المنزلي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

العقبة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

main_image615425c9c15af

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

بسطات خضار وفواكه تحتل جزءا من أحد الشوارع -(الغد)

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

WhatsApp Image 2019-11-09 at 11.56.36(1)

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

311136Image1-1180x677_d

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

أخبار متعلقة
1020211312256614776752

عويس : مُقبلون على وضع سياسات لإصلاح التعليم المدرسي والجامعي

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

9202124175150633680388

احالات على التقاعد في وزارة التربية والتعليم - اسماء

وزارة التربية والتعليم

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم