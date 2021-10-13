انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

الوكيل الاخباري - افتتحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الأربعاء، "ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني/ المجال الفندقي والسياحي"، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.



وقالت الدكتورة قبيلات في كلمة لها، خلال افتتاح الملتقى، إن الوزارة تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة مع شركائها لتطوير البيئة التعليمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم المهني، مشيرة إلى اعتبار سلطة الإقليم من أهم هذه الشراكات، نظرًا لدورها البارز في خدمة وتطوير التعليم المهني .



وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها على إعداد بيئة تعليمية مؤهلة لإمداد مؤسسات الدولة والمجتمع بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل؛ للوصول إلى التعليم المهني والتقني والتدريب والالتحاق ببرامجه في جميع محافظات وألوية المملكة .



وبينت قبيلات أن الوزارة تعمل على استحداث العديد من التخصصات في الحقول المهنية المختلفة، مثل الصناعية والزراعية والمهن الطبية المساندة والفندقية والاقتصاد المنزلي.

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