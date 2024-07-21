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الأحد، 21-07-2024 01:40 م

انطلاق فعاليات "ملتقى القصّة القصيرة جداً " في اربد

اربد


 الوكيل الاخباري -  انطلقت في قاعة بلدية اربد الكبرى مساء أمس السبت، فعاليات "ملتقى القصّة القصيرة جداً"، والتي ينظمها منتدى نايف أبو عبيد الثقافي، بالتعاون مع الدائرة الثقافية لبلدية اربد وجمعية اربد زمان للتُّراث والتنمية الثقافية، ومُنتدى كفريوبا الثقافي، وجمعية برد الماء الخيريّة، ومُنتدى دار الفذين للثقافة والفنون.

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واشتملت فعاليات اليوم الأوّل للمُلتقى والتي تستمر مدة 3 أيام، على كلمة ترحيبية للفنان أحمد أبو عبيد، شكر فيها كل من كان له دور في إنجاح فعاليات هذا المُلتقى، كما أشاد بالقامات الأدبية والثقافية والأكاديمية المُشاركة فيه.

 

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