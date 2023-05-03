انطلاق فعاليات ملتقى رم الإعلامي السياحي الأول غدا

الوكيل الإخباري- تنطلق غدا الخميس في منطقة الديسة فعاليات ملتقى رم الإعلامي السياحي الأول بعنوان "ليلتان مع جارة القمر "، بتنظيم من شركة خليج العقبة للإعلام، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومشاركة فضائيات محلية وعربية وعالمية بهدف إلقاء الضوء على منتج رم السياحي.

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وقال مدير الملتقى الدكتور عبدالمهدي القطامين إن الملتقى يسلط الضوء على منتج رم السياحي، ونقل صورة واقعية لطبيعة وتاريخ وموروث المنطقة التي تعود في تاريخها إلى 6 آلاف سنة قبل الميلاد مر عليها العديد من الحضارات، واستوطنتها شعوب كان لها أثرها في بناء الحضارة خاصة في عهد المملكة النبطية.



وأضاف أن تزايد السياحة المحلية والعالمية تعود إلى تفرد المنطقة بتضاريس نادرة تجمع بين الصحراء والجبال الشاهقة والتلال، ما تشكل قبلة لهواة الطبيعة البكر ورياضة المغامرات، بالإضافة إلى ما تمتاز به المنطقة من الهدوء بعيدا عن ضجيج المدن والحياة المعاصرة.