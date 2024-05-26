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انطلاق فعاليات منتدى الاقتصاد الرقمي اليوم

الأحد، 26-05-2024 06:29 ص

انطلاق فعاليات منتدى الاقتصاد الرقمي اليوم

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الوكيل الاخباري - تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق الأحد، فعاليات منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بعنوان " عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي"، والذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

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ويهدف المنتدى الذي سيجمع مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في الدول الإسلامية المنضوية تحت مظلة الغرفة، إلى مناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي بالأردن والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.


ويشارك بالمنتدى، ممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلي الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لصغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.


ويهدف المنتدى إلى تقديم عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لدول منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة المعرفية الفعالة من خلال المحتوى القوي للاقتصاد الرقمي، وبناء العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية والأردن ودول العالم الأخرى.


كما يهدف المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تشجيع تنمية الاقتصاد الرقمي بالأردن وبقية دول العالم الإسلامي، وتعزيز أهم خصائص ومكونات الاستثمار، وتعريف العالم الإسلامي بأهم مقومات المملكة الاستثمارية، وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.


ويتضمن المنتدى العديد من الندوات والتي أهمها، دور الحكومات في تحفيز الاستثمار بالاقتصاد الرقمي، ودور الغرف التجارية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وقصص نجاح القطاع الخاص بالاقتصاد الرقمي، والتحديات الحالية التي تواجه الشركات الناشئة.


وخلال المنتدى، سيتم الإعلان عن مسابقة الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من الدول الإسلامية.


وتتركز مزايا الاقتصاد الرقمي في توليد فرص عمل جديدة، وزيادة فرص اقامة مشروعات تجارية، وتحسين الخدمات، وزيادة التجارة الإلكترونية، وتوريد السلع والخدمات إلكترونيا، والمساهمة في النمو الاقتصادي.


وتعتبر الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ مجموعها 57 دولة إسلامية، ومقرها الرئيسي في باكستان، ومكاتبها الإقليمية في مصر، وتركيا، والسعودية.


 




 

 


 

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