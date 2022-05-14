انطلاق فعاليات منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثاني في العقبة

الوكيل الإخباري - انطلقت في العقبة اليوم السبت، فعاليات منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثاني في إقليم الجنوب بالعقبة الذي تنظمه الجمعية الاعلامية للتنمية والتغيير، بهدف تدريب وتأهيل وتنمية قدرات الشباب السياسية بمشاركة نواب وأكاديميين واعلاميين.

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وأكدت النائب تمام الرياطي أن مجلس النواب أقر عددا من التشريعات المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة من المشاركة بالعمل السياسي والحزبي والترشح بعمر 25 عاما، مشيرة إلى أن الشباب الآن بحاجة إلى فرصة للمشاركة السياسية وذلك بعد التغلب على التحديات التي تواجههم وايجاد الحلول المناسبة لها واهمها ظاهرة البطالة التي تؤرق المجتمع الاردني بسبب ارتفاع نسبتها بين الشباب في مختلف محافظات المملكة وخاصة الجنوبية منها.

وقال رئيس الجمعية محمود المحارمة إن انعقاد المنتدى بالعقبة جاء ضمن سلسلة منتديات ستعقد في محافظات الجنوب بدعم من مبادرة الشراكة الاميركية الشرق اوسطية ويهدف الى دفع الشباب نحو العمل الحزبي والسياسي وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وانخراطهم في الحياة السياسية دون معيقات تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية الى تحديث المنظومة السياسية واحداث التغيير وصولا لأردن قوي يتمتع بممارسة حياة برلمانية وحزبية ترتقي مع دخول المملكة مئويتها الثانية.



واكد أن تحقيق مثل هذه النقلة في العمل الحزبي لن ينجح الا بتكاتف الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والاحزاب والافراد ودمج واشراك الشباب في العملية السياسية والحزبية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك ليقود الشباب التغيير المنشود ويكونوا الاساس في المشاركة والاختيار حسب قناعاتهم بعيدا عن القبلية او أي حسابات اخرى.



بدوره، أكد رئيس جمعية الصهيل للتنمية السياسية الدكتور علي عبدالسلام المحارمة ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار بين شباب الوطن من جميع المحافظات والأقاليم، مشيدا بدور الجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير ومبادرة الشراكة الأميركية الشرق اوسطية، بهدف الوصول لرؤى وطروحات وطنية شاملة تتجاوز الطروحات الإقليمية الضيقة.



وبينت رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية شباب العقبة اسلام الحطيبات حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية قدرات الشباب وانخراطهم بالعمل الحزبي من خلال البرامج الشبابية التي تنفذها على مدار العام لتوعيتهم بالمشاركة السياسية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في هذا المجال.



من جانبه، لفت منسق هيئة شباب كلنا الأردن بالعقبة عمر العشوش إلى أن الهيئة تفتح أذرعها للتشبيك مع مؤسسات الدولة من اجل ادماج الشباب في العملية السياسية، مؤكدا أن الاصلاح السياسي أصبح ضرورة لإيجاد حالة حزبية توافقية جادة ومشاركة حزبية برامجية عملية تنفذ على ارض الواقع يكون الشباب والمرأة هم الأساس فيها للحصول على قيمة مضافة في العمل الحزبي العام.



وأضاف أن خطة الهيئة للعام الحالي تتضمن توجيهات نحو التنمية والمشاركة السياسية للشباب والمرأة، بهدف انفاذ رؤية ملكية تدعو الى مزيد من المشاركة الشبابية في العمل السياسي والحزبي، مؤكدا أن الهيئة نفذت جملة من النشاطات التي تحقق هذه الغاية.

يذكر ان 240 شابا وشابة شاركوا في المنتدى الأول والثاني من محافظات اقليم الوسط واقليم الجنوب في العاصمة عمان ومحافظتي عجلون والعقبة وسيستمر المنتدى بعقد جلساته الحوارية السياسية في باقي محافظات المملكة للوصول الى الشباب وتوعيتهم بأهمية العمل السياسي والحزبي وضرورة الانخراط فيه.