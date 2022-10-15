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السبت، 15-10-2022 09:07 م

انطلاق فعاليات مهرجان إربد الشعري ببيت عرار الثقافي

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الوكيل الاخباري - انطلقت في بيت عرار الثقافي مساء اليوم السبت، فعاليات المهرجان الشعري الذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لرابطة الكتاب الأردنيين امتدادا لاحتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة 2022 .

وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر أكرم الزعبي، في كلمة ألقاها أن الرابطة نظمت أسبوعا ثقافيا منوعا يشتمل على فنون الشعر والقصة والنقد الأدبي، لافتا الى أن هذا الحدث يشهد فعلا ثقافيا مميزا منذ بدء هذا العام.

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