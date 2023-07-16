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الأحد، 16-07-2023 08:55 م

انطلاق فعاليات مهرجان الرفيد الثقافي

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الوكيل الاخباري - انطلقت في ساحة مدرسة الرفيد الثانوية للبنين في بلدة الرفيد، مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان الرفيد الثقافي الأول، بعنوان "الرفيد في دائرة الضوء"، بتنظيم من مديرية ثقافة إربد وبالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.اضافة اعلان


وألقى راعي المهرجان الدكتور تركي إبراهيم عبيدات، خلال فعاليات المهرجان التي أدارها الإعلامي عبدالحق عبيدات، كلمة تحدث فيها عن بلدة الرفيد التي تقع في خاصرة الوطن الشمالية الغربية وعلى مشارف نهر اليرموك وهضبة الجولان وآثار أم قيس وقويلبة الخالدة.

وأضاف عندما نتحدث عن الرفيد نتذكر جهود ومواقف الآباء والأجداد في الحفاظ على قيمنا العربية الأصيلة وتجذير الانتماء الوطني وتعزيز سبل الاعتماد على الذات، والتعايش بين المسلمين والمسيحيين لأنها البلدة الوحيدة في لواء بني كنانة التي يوجد فيها كنيسة، حيث كان للمسجد والكنيسة دور حيوي في تجسيد الشراكة والاحترام المتبادل وصون الحقوق.
وقال مدير مركز التعايش الديني، الأب نبيل حداد، في كلمة ألقاها، قائلا: "هذه رفيد المجد وصهيل الخيل وتاريخ أجداد تأخذ شموخا من إرثهم، وتنتشي بارتباط وطني حاضر في حضور سجل للكبار فقط".

 




 

 


 

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