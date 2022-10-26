انطلاق فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته السابعة

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء امس الثلاثاء فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان المفرق للشعر العربي" في المركز الثقافي الملكي بعمان، والذي تختتم فعالياته في "بيت الشعر" بالمفرق مساء السبت المقبل.

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ويأتي تنظيم المهرجان بالتعاون ما بين "بيت الشعر" بالمفرق ودائرة الثقافة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 23 شاعراً سيلقون قصائدهم في مدن أردنية مختلفة.



وقال راعي المهرجان أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، إن الشعر والثقافة هما الميدان الذي يجمع الود بين الأخوة العرب أينما كانوا، مبيناً أن هذا المهرجان يعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي العربي، خاصة في ظل التوأمة ما بين "بيت الشعر" بالمفرق وبين دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.