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انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن الجمعة المقبل

الثلاثاء، 21-06-2022 10:09 ص

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن الجمعة المقبل

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الوكيل الإخباري - تنطلق يوم الجمعة المقبل، الموافق للرابع والعشرين من حزيران الجاري، فعاليات مهرجان صيف الأردن، والتي ستستمرُّ حتى السادس والعشرين من شهر آب المقبل في جميع محافظات المملكة.

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وتبدأ فعاليات المهرجان الصيفي من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، ضمن المواقع المخصّصة التي تمّ تحديدها مسبقاً لإقامة الأنشطة المتنوعة في كلِّ محافظة.


وتوفّر الفعاليات، أجواءً ترفيهية وتثقيفية مجانية للمواطنين وزوّار المملكة من مختلف الفئات العمرية، من خلال عرض مسرحيات وفعاليَّات ترفيهيَّة للأطفال، وتقديم عروض فلكلورية وفنيَّة بمشاركة نخبةً من الفنانين الأردنيين.


وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، ومنحِ الأطفال وأسرهم أجواء احتفالية وترفيهيَّة، بالتَّزامن مع بدء العطلة الصيفية لطلبة المدراس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازة الصَّيف، وحلول عيد الأضحى المبارك. 


وفيما يلي البرنامج التَّفصيلي للأنشطة والفعاليَّات المتنوعة التي ستُقام في جميع محافظات المملكة:
 



 
 


 




 

 


 

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