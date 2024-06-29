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السبت، 29-06-2024 09:07 ص

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الرابعة

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الوكيل الاخباري - انطلقت مساء امس الجمعة فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الرابعة، وسط أجواء يملؤها الفرح والتسلية.

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وتضمنت فعاليات المهرجان، أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وعروض ثقافية وفلكلورية لفرق وطنية وشعبية.

 

يشار إلى أن مهرجان صيف الأردن يقام هذا العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

 

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