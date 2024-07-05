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الجمعة، 05-07-2024 11:00 م

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في الكرك والطفيلة

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الوكيل الإخباري - انطلقت مساء اليوم الجمعة في مجمع الأمير فيصل بن الحسين الواقع وسط محافظة الكرك فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024، بحضور فاعليات رسمية وشعبية وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.

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وقال محافظ الكرك فراس أبو الغنم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقامة مثل هذه الفعاليات تساهم في توفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، ومنح الأطفال وأسرهم أجواء احتفالية وترفيهية، مؤكدا جاهزية جميع الإجراءات الأمنية والإدارية من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى تواجد الكوادر الأمنية وكوادر مركز المحافظة في موقع الفعاليات للمتابعة والتنسيق وحفظ الأمن والنظام.


وعبر مواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه الفعاليات والتي تتزامن والعطلة الصيفية للطلبة وهو ما يشكل فرصة مواتية للتمتع بمثل هذه الأجواء.


وتضمنت الفاعليات، بازرات شعبية وفعاليات منوعة مخصصة للعائلات والأطفال في أجواء يملؤها الفرح والتسلية، حيث اشتملت الفعاليات على رسم على الوجوه وألعاب ترفيهية، وعروض فنية وموسيقية وشعبية ووطنية وعرض فلكلوري قدمته فرقة جبال الطفيلة للفنون الشعبية.


كما انطلقت مساء اليوم على مرافق المجمع الرياضي في منطقة صويميع بالطفيلة، فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024، بحضور جمع من أبناء المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء البلديات وفعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية.


وقال عدد من المنسقين للفعاليات، إن مهرجان العام الحالي بحلته المتميزة المنظمة على مرافق المجمع الرياضي خلال الصيف الحالي، يشتمل على أنشطة موجهة للأفراد والأسرة ضمن برنامج يتضمن فقرات ثقافية وترفيهية وفنية مختلفة، إلى جانب إقامة معارض لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بالتعاون مع جمعيات خيرية وتعاونية وأفراد وسيدات منتجات، لافتين إلى دور المهرجان في تشجيع الحركة السياحية والترويج لمحافظة الطفيلة، وتوفير أجواء عائلية يسودها الفرح.


واشتملت فعاليات اليوم الأول من مهرجان صيف الأردن على عرض قدمته فرقة السلط للفلكلور والتراث الشعبي وعروض شعبية ووطنية ، إلى جانب فقرات غنائية ومسرحية للأطفال ورسم على الوجوه وتشكيل البالونات.

 




 

 


 

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