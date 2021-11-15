انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية

الوكيل الاخباري - انطلقت مساء اليوم الاثنين على المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي، فعاليات مهرجان "عشيات طقوس" المسرحية في دورته الرابعة عشرة (دورة مئوية المملكة الاردنية الهاشمية) والذي يقام بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة.



واستهل حفل انطلاق المهرجان الذي رعاه مندوبا عن وزيرة الثقافة مساعد الأمين العام أحمد راشد، فعالياته بكلمة القاها مدير المهرجان فراس الريموني، قال فيها إن "هذه الدورة من المهرجان تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية"، لافتا الى تاريخ الأردن الذي يمتد الى ما يزيد على عشرة آلاف سنة متمثلا بحضارات عين غزال والذي كشفت التماثيل فيها عن هذه الحضارة، وعمون ومؤاب والأنباط وغيرها.

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