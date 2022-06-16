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الخميس، 16-06-2022 10:10 م

انطلاق فعاليات مهرجان ليالي صيف صبحا للثقافة والفنون

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مهرجان ليالي صيف صبحا العربي للثقافة والفنون "بيارق بني هاشم" بدورته الثانية، والذي ينظمه منتدى بوح البوادي الثقافي.

وقال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز الذي رعى افتتاح المهرجان، "إن من بواعث الفخر والاعتزاز، أن يحمل القائمون على هذا العرس الثقافي رسالة سامية. تتمثل في الحفاظ على الموروث الثقافي والذي يعتبر عاملا مؤثرا في تشكيل الهوية الثقافية المجتمعية والمكانية، وتصنع حراكا ثقافيا تراثياً يغرس في نفوس النشء ثقافة وتراث الآباء والأجداد، تلك الثقافة .

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