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الثلاثاء، 16-05-2023 01:38 م

انطلاق فعاليات وعروض مهرجان المسرح المدرسي

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الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات وعروض مهرجان المسرح المدرسي السابع عشر اليوم الثلاثاء، على مسرح أسامة المشيني التابع لوزارة الثقافة في عمان.

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وفي حفل انطلاق المهرجان الذي حضره مندوبا عن وزير التربية والتعليم، أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور نواف العجارمة، جرى تكريم الفنانين ماهر خماش ولينا التل.


واشتمل الحفل الذي حضره نقيب الفنانين محمد العبادي، ومدير مديرية الفنون البصرية والمسرح في وزارة الثقافة المخرج عبدالكريم الجراح، وفنانون وعدد من مدراء التربية والتعليم، على عرض "أوبريت الاستقلال..عرس الأمجاد" قدمته مجموعة من طلبة وطالبات مدارس الوزارة.


والمهرجان الذي يستمر 8 أيام، تشارك فيه 10 عروض مسرحية تمثل مدارس مديريات التربية في ألوية قصبة عمان، والطيبة والوسطية، والأغوار الشمالية، والكورة، وقصبة إربد، ومحافظة الطفيلة، ومناطق القصر والكرك ووكالة الغوث والزرقاء الاولى لواء الجامعة.


 




 

 


 

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