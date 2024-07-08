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الإثنين، 08-07-2024 11:43 م

انطلاق فعالية "أردن أرض العزم" بمناسبة اليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري - نظمت مؤسسة "روح الفن" ومهرجان "لون كلمة نغم"، مساء اليوم الاثنين، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، فعالية ثقافية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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واشتملت الفعالية على قراءات شعرية وطنية للمشاركين، الذين طوعوا الحرف والكلمة ليتغنوا بالوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.


كما اشتملت الفعالية التي حضرها رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الدكتور إبراهيم الخطيب، على معرض فني تشكيلي، شارك فيه 27 تشكيليا وتشكيلية من الفنانين المحترفين وأصحاب المواهب، على 54 لوحة مختلفة الأحجام ومتنوعة المدارس.


وعبرت موضوعات اللوحات عن حب الوطن والقيادة، مثلما تناولت ما يحويه الأردن من مناظر طبيعية خلابة ومواقع تاريخية وأثرية وتراثية تعكس عمقه الحضاري.


وفي ختام الفعالية التي حضرها عدد كبير من المهتمين، تسلم المشاركون الشهادات التكريمية.

 




 

 


 

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