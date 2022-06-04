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السبت، 04-06-2022 10:45 م

انطلاق فعالية تيد بالعربي في إطار التعاون بين تيد ومؤسسة قطر

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أعمال الفعالية الإقليمية الثانية لمنصة "تيد" بالعربي في عمان، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم السبت، أقيمت الفعالية في إطار الشراكة التي تجمع بين مؤسسة قطر و"تيد" في جامعة الحسين التقنية للأعمال، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بحضور معنيين ومهتمين، إلى جانب عدد من قيادات مؤسسة قطر، ونخبة من الخبراء ومتحدثي "تيد" من أنحاء العالم.

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