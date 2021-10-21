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الخميس، 21-10-2021 02:21 م

انطلاق كرنفال التوأمة الالكترونية لإقليم الجنوب مع مدارس الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس، في معان فعاليات كرنفال مشروع التوأمة الإلكتروني لإقليم الجنوب بمشاركة مديريات التربية، ضمن مشاريع "مبادرة مدرستي".

وتضمنت فعاليات الكرنفال الذي أقيم في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي؛ عرض المشاريع التعليمية الحاصلة على شهادة الجودة المحلية، وقصص نجاح في مجال التعليم من محافظات الجنوب، إلى جانب فعالية لتبادل الخبرات بين المعلمين والطلبة المشاركين.

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وقالت منسقة مشروع التوأمة سجى ربابعة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز التواصل بين المعلمين الأردنيين ومعلمين من مدارس دول الاتحاد الاوروبي واكتساب الخبرات المتبادلة، وإنشاء مشاريع لتحسين الواقع التعليمي في المملكة، وتعزيز التعلم اللاصفي.


بدورها، بينت ميسرة إقليم الجنوب سمر الفناطسة أن الطلبة المشاركين سيتمكنون من اكتساب مهارات تعليمية جديدة في مجال اللغة الانجليزية والبرمجيات ومهارات تعلمية متعددة.

 

يشار إلى أن مشروع التوأمة الإلكتروني هو أحد المشاريع التي تنفذها مبادرة مدرستي، ويعمل على توفير منصة تعليمية لتبادل الخبرات التعليمية.

 

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