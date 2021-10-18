انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام



الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، جلسات مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام في الجامعة الأردنية؛ بمناسبة احتفالها بمئوية الدولة الأردنية، شارك فيه خبراء وباحثون ومختصون من داخل الأردن والعالم العربي والمجتمع الدولي.



وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إن المؤتمر، الذي يرعاه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، سيلخّص مئة عام من إنجازات تحققت في تاريخ الدولة الأردنية، سيخبر بها الأكاديميون وعلماء الإسلام والاجتماع والتاريخ والسياسيون ومن يملكون أغلب المعارف والخبرة، ممّن عاصروا عمر الدولة منذ بداية تأسيسها أو بعدها بقليل.

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