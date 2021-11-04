انطلاق مبادرة معًا نصل آمنين في جرش

الوكيل الإخباري- رعى مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور فيصل الهواري انطلاق مبادرة معًا نصل آمنين في مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات، وذلك بالشراكة مع المعهد المروري و إدارة الشرطة المجتمعية.



وأكد الهواري أهمية نشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف فئات المجتمع المحلي وتضافر الجهود لترسيخ شعار الحملة «معاً نَصلُ آمنينَ» الذي جاء تعبيراً عن المسؤولية الجماعية لجميع مكونات المجتمع من جهات رسمية وأهلية ومجتمعية للحد من الحوادث المرورية.

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