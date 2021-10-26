انطلاق مسابقات ملتقى الإبداع الطلابي الرابع بالكرك

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز الحسن الثقافي التابع لثقافة الكرك اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقات الملتقى الطلابي الرابع في مجال الرسم والشعر والقصة القصيرة بمشاركة 32 طالبا وطالبة من مختلف مديريات تربية المحافظة.



وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن تنظيم الملتقى الطلابي الرابع يأتي لفتح مساحات وأبواب واسعة أمام الطلبة والشباب في مجالات الإبداع والتميز بمختلف الحقول المعرفية، واكتشاف المواهب والبناء عليها للمستقبل، ولرفع سوية النشاطات اللامنهجية المعززة للمواهب الفنية والأدبية .

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