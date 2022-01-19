انطلاق معرض المنتجات الإيرانية الخميس

الوكيل الإخباري - تنطلق في عمان غدا الخميس، فعاليات معرض المنتجات الايرانية في دورته السابعة، والذي يقام بمدينة الحسين للشباب، والذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو)"، وبالتعاون مع شركة ياران كارفان الإيرانية.



وبحسب بيان صحفي للمنظمين اليوم الاربعاء، يشارك في المعرض 35 شركة إيرانية ويستمر عشرة أيام، وسيتيح لزواره الشراء مباشرة من العارضين.

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وقال مدير عام (ابكو) رائد أبو سعدة، إن المشاركة بالمعرض ستكون من قبل شركات متخصصة بقطاعات السجاد اليدوي والمصنع، والمواد الغذائية خاصة العسل والزعفران والمكسرات، إضافة إلى الأدوات المنزلية والاكسسوارات والتحف والهدايا، مشيرا الى أهمية تنظيم المعارض الدولية لفتح آفاق تجارية أمام مجتمع الأعمال وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.



ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة ليلا، ويوم الجمعة من الثانية ظهرا وحتى العاشرة ليلا.