انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأحد في مديرية شباب محافظة الزرقاء، معسكرات التماسك الاجتماعي التي تنفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، بمشاركة 50 شاباً وشابةً من أعضاء مركزي شباب وشابات الزرقاء النموذجي وحي الأمير محمد من الفئة العمرية بين 15 إلى 17 و 12 إلى 14 عاما.



ويهدف المعسكر إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية .

اضافة اعلان