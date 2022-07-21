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الخميس، 21-07-2022 05:32 م

انطلاق معسكرات التماسك المجتمعي في معان

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الوكيل الاخباري - انطلقت فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي، اليوم الخميس، في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب معان.

وقال مدير مديرية شباب محافظة معان، الدكتور مخلد المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن المعسكرات شملت مراكز شباب الحسينية، وشباب الشراة، وشابات الجفر، مشيرا إلى أن معسكرات التماسك الاجتماعي، تأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء النهارية للعام 2022، وتستمر ليومين.

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