انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في عجلون

الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم في مديرية شباب محافظة عجلون، معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عامًا من العطاء والإنجاز"، بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظماتٍ دولية ومؤسسات مجتمع مدني.

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وقال مدير شباب عجلون محمد طبيشات إن أكثر من 1200 شاب وشابة سيشاركون هذا العام في برامج وفعاليات المعسكرات النهارية ومعسكرات المبيت لمديرية الشباب ومركز الوزارة، والتي تتضمن برامج نوعية تتماشى ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي، والقضايا الشبابية.



وأكد طبيشات أن تنفيذ برامج المعسكرات تعمل على استثمار طاقات الشباب وتعميق الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مبينا أن المعسكرات التي تقام حتى 31 آب تتضمن النشاط البدني والرياضي والمسارات السياحية وسواعد الإنقاذ والشباب والأمن الوطني والعمل والكشافة والمرشدات و المغامرة والتحدي وعيون الأردن وتكنولوجيا المستقبل والتدريب المهني والتعليم التقني للشباب والملكية الفكرية