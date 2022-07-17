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الأحد، 17-07-2022 11:17 م

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022 في البترا

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مديرية شباب البترا ومراكز الشباب والشابات في اللواء ، معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، والتي تستهدف 485 شاباً وشابة من الفئة العمرية 12-17 سنة.

وقال مدير مديرية شباب البترا الدكتور خلدون الصعوب إن المعسكرات لهذا العام تركز على مشاركة نوعية تستهدف مختلف فئات الشباب وتشتمل على معسكرات الكشافة والعمل التطوعي والتماسك الإجتماعي ومسارات سياحية والتدريب المهني وسواعد الإنقاذ.

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