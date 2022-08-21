الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله

الامن العام : وفاة شخص اثر مشاجرة في عمان

وفاة مواطن داخل منزله في طبربور

صندوق المعونة الوطنية يحذر المواطنين من عمليات احتيال

انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني

بن معروف : راتب شهري ووظيفة للطالبين المتفوقين اللذين يعيشان في خربوش

الامن العام : مواطن يقتل زوجته الاربعينية طعناً

الكسبي يبحث مع المكاتب الهندسية سبل تطوير العمل الاستشاري والتدريب

الأحد، 21-08-2022 10:45 م

انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني

www


الوكيل الاخباري - انطلق معسكر مديرية شباب محافظة العاصمة بعنوان "تأهيل الشباب لسوق العمل والتدريب المهني" للإناث اليوم الأحد في بيت شباب جرش ضمن الفئة العمرية 15 -17 عاما، بحضور 35 مشاركة.

ووفقا لبيان المديرية اليوم، يهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة والتعرف على مسارات ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني

وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا

420221312927635063274

بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة

w

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله

الأمن العام

الامن العام : وفاة شخص اثر مشاجرة في عمان