انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني

الوكيل الاخباري - انطلق معسكر مديرية شباب محافظة العاصمة بعنوان "تأهيل الشباب لسوق العمل والتدريب المهني" للإناث اليوم الأحد في بيت شباب جرش ضمن الفئة العمرية 15 -17 عاما، بحضور 35 مشاركة.



ووفقا لبيان المديرية اليوم، يهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة والتعرف على مسارات ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.

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