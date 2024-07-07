الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 07-07-2024 08:44 م

انطلاق معسكر التربية الإعلامية والمعلوماتية بمركز شباب وشابات العاصمة

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الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم الأحد، في مديرية شباب محافظة العاصمة/ مركز شباب وشابات العاصمة، فعاليات معسكر التربية الإعلامية والمعلوماتية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاما من العطاء والإنجاز"، بحضور 35 مشاركا ومشاركة، ضمن الفئة العمرية 17 -30 عاما.

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ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الكفاءات الأساسية التي تتيح للأعضاء التعامل مع وسائل الإعلام على نحو فعال، وتطوير الفكر النقدي ومهارات التعلم مدى الحياة، في سبيل تنشئة اجتماعية تجعل منهم مواطنين فاعلين، والقدرة على تحليل الرسائل الإعلامية وتقييمها وإنتاجها، بدءا من الوسائل المطبوعة وانتهاء بشبكة الإنترنت.

 




 

 


 

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