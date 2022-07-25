انطلاق معسكر التماسك الاجتماعي في السلط

الوكيل الإخباري - انطلق في مركز شباب البلقاء النموذجي، مساء أمس الأحد، معسكر التماسك الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية.

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وقالت رئيسة هيئة إشراف المعسكر إسراء خريسات، إن المعسكرات التي يشارك فيها 25 شابا وشابة تسهم بإكساب الشباب واليافعين المهارات الحياتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي بينهم، ونشر ثقافة التسامح وتقبّل الآخر، وتنمية شخصياتهم، وتحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية من خلال تمارين وأنشطة تفاعلية.



وتضمن المعسكر تدريبات على مهارات الإدارة الذاتية والمعرفية والاجتماعية والعمل المشترك، ومهارات الإبداع والابتكار، والمهارات المالية، إضافة إلى مسابقات ثقافية وألعاب شعبية وأعمال تطوعية ومحاضرات توعوية.