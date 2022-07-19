انطلاق معسكر الكشافة في بيت شباب القادسية في الطفيلة

الوكيل الاخباري - بدأت في بيت شباب القادسية بمنطقة البرة قبالة محمية ضانا للمحيط الحيوي في لواء بصيرا ، فعاليات معسكر الكشافة والعمل التطوعي لإقليم الشمال، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء (عطاء وانتماء) للعام الحالي 2022 بمشاركة 30 شابا من الجوالة .



وأشار رئيس هيئة الأشراف على المعسكر أحمد الحوامدة إلى أهمية معسكرات الحسين الخاصة بالكشافة وضرورة إقامتها خارج كل إقليم بغية تعريف المشتركين بالمواقع السياحية والبيئية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم وإكسابهم قيم العمل التطوعي والبيئي.

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