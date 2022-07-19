الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في بيت حانون

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

تعرض سيدة لإصابات بالغة إثر حريق داخل مزرعة

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

انطلاق فعاليات ندوة المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ

الثلاثاء، 19-07-2022 05:06 م

انطلاق معسكر الكشافة في بيت شباب القادسية في الطفيلة

7202217184548648859283


الوكيل الاخباري - بدأت في بيت شباب القادسية بمنطقة البرة قبالة محمية ضانا للمحيط الحيوي في لواء بصيرا ، فعاليات معسكر الكشافة والعمل التطوعي لإقليم الشمال، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء (عطاء وانتماء) للعام الحالي 2022 بمشاركة 30 شابا من الجوالة .

وأشار رئيس هيئة الأشراف على المعسكر أحمد الحوامدة إلى أهمية معسكرات الحسين الخاصة بالكشافة وضرورة إقامتها خارج كل إقليم بغية تعريف المشتركين بالمواقع السياحية والبيئية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم وإكسابهم قيم العمل التطوعي والبيئي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720221716442770729051

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

w

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

7202218194251598523818

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

720227195952547937667

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

ffff

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

q

انطلاق فعاليات ندوة المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ

أخبار متعلقة
7202217175954223795392

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

6202230112917771471450

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في مديرية شباب العاصمة

720221622420860222722

انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ في مركز شابات البلقاء النموذجي

720227124431302121285

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022 في البترا

720221622420860222722

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

720221521655508055121

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في الكرك