انطلاق معسكر مسارات سياحية في مركز شباب القويسمة

الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم الخميس، في مديرية شباب العاصمة/ مركز شباب القويسمة، فعاليات "معسكر مسارات سياحية " ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 ، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز بالشراكة مع وزارة السياحة بمشاركة 25 شابا ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما.

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واشتملت فعاليات المعسكر، على مسير في قرية الرقيم وصولا إلى منطقة أهل الكهف، حيث اطلع المشاركون على معالم المواقع الأثرية والقبور السبعة والمسجد الذي يعلو المقام والنجمة الثمانية التي تعود للعصر الروماني والنافذة التي تطل على الفجوة الرئيسية.



واستهدف المعسكر، رفع مستوى الوعي لدى المشاركين والتعرف على المواقع السياحية والتاريخية في المنطقة والسعي للترويج لها محليا وخارجيا، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ الأردن مع تعزيز الثقافة السياحية والتطوع لدى المشاركين.