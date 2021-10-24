الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

استكمال الأعمال الخاصة بوصلة المحطة ضمن مشروع الباص السريع

وزارة التربية : اختبار الشهر المقبل

التربية تدعو لعدم الالتفات إلى إشاعات العودة للتعليم عن بعد

إعصار ريك يقترب من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

لجنة الاوبئة : 40 طفرة طرأت على دلتا كورونا

حماية المستهلك ترفض أية زيادة على أسعار المأكولات الشعبية

لجنة الاوبئة تؤكد على ضرورة الالتزام والاقبال على تلقي المطاعيم

السعودية وجهة رئيس الحكومة المغربية في أول مهمة خارجية

مبادرة في الطفيلة لحث الأطفال على القراءة

جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تعقد اجتماعها السنوي

الأحد، 24-10-2021 06:44 م

انطلاق منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 2021

f


الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، أعمال منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 2021، بعنوان: "مهارات التعلّم المكتسبة في ظل جائحة كورونا"، والذي يتيح المشاركة لقطاع التعليم كافة.

ويهدف المنتدى الذي عقد عن بُعد، ويستمر يومين، لتبادل الخبرات المتنوعة المكتسبة أثناء الجائحة وتسليط الضوء على المهارات والكفاءات، الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات، والمتعلقة بالمتعلمين، ومهارات التعلم التي اكتسبها الطلبة في الجائحة، كالتعلم الذاتي، والمهارات التكنولوجية، والاستقلال، والمرونة، والقدرة على التكيّف، وإدارة الوقت، والذكاء العاطفي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

وزارة التربية : اختبار الشهر المقبل

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان

التربية تدعو لعدم الالتفات إلى إشاعات العودة للتعليم عن بعد

9202126214746684924232

لجنة الاوبئة : 40 طفرة طرأت على دلتا كورونا

وجبة-شعبية-تعبيرية-1736x1157

حماية المستهلك ترفض أية زيادة على أسعار المأكولات الشعبية

10202118145224997091337

لجنة الاوبئة تؤكد على ضرورة الالتزام والاقبال على تلقي المطاعيم

1020219153447662301753

مبادرة في الطفيلة لحث الأطفال على القراءة

أخبار متعلقة
aa

إربد: كبار سن يستذكرون أنماط الحياة الريفية في قرية صمد التراثية

5bfcc2f5d707a

دعوة دولية إلى ضمان حصول المعلمين على أجور مناسبة

التعليم العالي

وزارة التعليم العالي: إطلاق برنامج لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة