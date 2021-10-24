انطلاق منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 2021

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، أعمال منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 2021، بعنوان: "مهارات التعلّم المكتسبة في ظل جائحة كورونا"، والذي يتيح المشاركة لقطاع التعليم كافة.



ويهدف المنتدى الذي عقد عن بُعد، ويستمر يومين، لتبادل الخبرات المتنوعة المكتسبة أثناء الجائحة وتسليط الضوء على المهارات والكفاءات، الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات، والمتعلقة بالمتعلمين، ومهارات التعلم التي اكتسبها الطلبة في الجائحة، كالتعلم الذاتي، والمهارات التكنولوجية، والاستقلال، والمرونة، والقدرة على التكيّف، وإدارة الوقت، والذكاء العاطفي.

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