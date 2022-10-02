انطلاق مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل في إربد

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل "الدورة الأولى"، والذي تنظمه جمعية الإبتكار لمسرح الطفل بالتعاون مع وزارة الثقافة على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي ، وذلك بمناسبة الإحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.



وقال محافظ إربد رضوان العتوم أن مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل يأتي ضمن الإحتفالات بإربد عاصمة الثقافة العربية، مبينا أن فعاليات الثقافة والأدب والفن والشعر أبرزت مدينة إربد كحاضنة وولادة للفكر والأدب والشعر والفن والموسيقى وعكست صورة الأردن الثقافية والتاريخية.

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