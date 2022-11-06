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الأحد، 06-11-2022 06:23 ص

انطلاق مهرجان الأردن المسرحي اليوم بمشاركة 6 دول

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الوكيل الاخباري - ينطلق اليوم الأحد، مهرجان الأردن في دورته الـ29، في المركز الثقافي الملكي، بمشاركة ست دول عربية وهي الجزائر والسعودية والعراق والكويت ومصر والمغرب، والأردن.

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ويتضمّن حفل الافتتاح عرضا لمسرحيّة "طبلة" الأردنيّة، للمخرج هشام سويدان، لينتظم المهرجان، الذي يحلّ عليه 28 ضيفا عربيّا، بتنافس عشرة عروض على جوائز: أفضل نص، وإخراج، وممثل، وممثلة، وسينوغرافيا، وأفضل عرض متكامل.


ويكرّم المهرجان هذا العام الفنانين: زهير النوباني، ويوسف الجمل، وقمر الصفدي، ونبيل نجم.


كما تتخلله ندوة فكرية ذات محاور متعددة حول دور المسرح في ظلّ الأزمات العربية الراهنة، بمشاركة أسامة أبو طالب من مصر، ورياض السكران من العراق، ومرشد راقي من سلطنة عمان، وبوسلهام الضعيف من المغرب، ويوسف البحري من تونس، ومحمد يوسف من الإمارات، وعدنان مشاقبة ويوسف الطريفي من الأردن، وجميلة الزقاي من الجزائر، وإيمان عون من فلسطين.


كما ينظّم المهرجان ورشة بعنوان "المسرح الصوتي" يقدّمها انتصار عبدالفتاح من مصر، وورشة "الإخراج المسرحي" ويقدمها محمد شرشال من الجزائر، وورشة إعداد الممثل ويقدمها هشام كفارنة من سوريا.


وتتناول العروض المسرحية المشاركة مواضيع إنسانيّة وذاتيّة، وفقا لمدارس المخرجين والكتاب الأردنيين والعرب، في قراءات متنوعة لأوضاع الإنسان العربي ومحاورة ذاته بأساليب عديدة، من خلال تطلعاته وما يفتحه المسرح على آفاق العاملين في المسرح ورؤاهم.


 




 

 


 

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