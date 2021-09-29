انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي الدكتور امجد القاضي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المهرجان في دورته الرابعة بعنوان "القدس" يوم الثلاثاء المقبل 3 تشرين الأول المقبل في عمان.



وقال القاضي في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من اعضاء اللجنة العليا للمهرجان، إن المهرجان يشكل محطة تاريخية واستراتيجية مهمة في مسيرة المحطات التلفزيونية الفضائية وشركات الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى معدات الإنتاج.

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