الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

الأربعاء، 29-09-2021 03:42 م

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

e


 الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي الدكتور امجد القاضي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المهرجان في دورته الرابعة بعنوان "القدس" يوم الثلاثاء المقبل 3 تشرين الأول المقبل في عمان.

وقال القاضي في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من اعضاء اللجنة العليا للمهرجان، إن المهرجان يشكل محطة تاريخية واستراتيجية مهمة في مسيرة المحطات التلفزيونية الفضائية وشركات الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى معدات الإنتاج.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العقبة 2

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

أغوار

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

Conference-1-1-660x309-1

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

main_image5a66f1abe0372

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

محكمة امن الدولة جديد

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

أخبار متعلقة
مهرجان منضاط

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

رئاسة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

مهرجان جرش

اقتراح لإقامة مهرجان جرش على مدار العام

8202117174449710058515

24 مركزاً خدمياً للضمان الاجتماعي في محافظات وألوية المملكة

614628b07254f

الهيئة العامة لـ اللجنة الملكية تناقش الأحد مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب

9202111163235218605386

الاوبئة تكشف عن توصية مرتقبة بشأن جرعة كورونا المعززة