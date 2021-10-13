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الأربعاء، 13-10-2021 03:44 م

انطلاق مهرجان التمور الأردنية الدولي في 21 الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، عن انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية في 21 الشهر الحالي.اضافة اعلان


وبين الحنيفات خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الزراعة ، بحضور السفير الإماراتي في عمان أحمد البلوشي، إن المهرجان ينظم في العاصمة عمان بدعم إماراتي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية.

وأشار إلى أن تنظيم هذا المهرجان جاء تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والإمارات، كما يأتي في وقت يشهد فيه قطاع زراعة التمور الأردنية وإنتاجها خاصة تمور المجهول في مناطق وادي الأردن تطورا ملموسا، مبينا أن إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ نحو 14 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأكد الوزير أن قطاع النخيل في الأردن شهد تطورات متسارعة جعلته في مقدمة القطاعات الزراعية تطورا، إذ أصبح من أهم القطاعات التصديرية الذي وصلت منتجاته إلى مختلف دول العالم، وأن المهرجان الذي ينظم سنويا أصبح ملتقى لتبادل المهارات والمعارف بين المشاركين ومنفذا لترويج التمور الأردنية.

بدوره، أكد السفير الإماراتي في عمان أحمد البلوشي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والثقة الكبيرة التي أولاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من أجل تطوير وتنمية قطاع التمور بالمملكة.

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