انطلاق مهرجان القراءة للجميع في معان

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان القراءة للجميع (مكتبة الأسرة الأردنية).



وقال مدير ثقافة محافظة معان الدكتور يوسف الشمري لـ(بترا)، اليوم، إن المهرجان يشهد إقبالا كبيرا من قبل المثقفين والناشئة نظرا لعناوين الكتب المميزة التي تباع بأسعار رمزية كدعم من وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن المهرجان الذي يقام بشكل سنوي يسهم في تعميم ثقافة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع ودعم الحراك الثقافي في المحافظة.

اضافة اعلان