انطلاق مهرجان المسرح المدرسي السادس بتربية الطيبة والوسطية

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المسرح المدرسي السادس الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم للوائي الطيبة والوسطية بمشاركة 15 مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة.



وأكد مندوب وزير التربية والتعليم، مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية الدكتور عثمان بني بونس ، خلال الافتتاح الذي اقيم في مدرسة الطيبة الثانوية للبنين، أهمية المسرح المدرسي وأثره الإيجابي في صقل شخصية الطالب وتطوير العملية التعليمية، داعياً إلى ضرورة توظيف المسرح المدرسي في مختلف أشكال التعلم.

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