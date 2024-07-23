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الثلاثاء، 23-07-2024 03:29 م

انطلاق مهرجان جرش في دورته الـ 38 غدا

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الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في السابعة مساء يوم غد الأربعاء، فعاليات "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في دورته الـ38، تحت شعار "ويستمر الوعد". وتحتفي الدورة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وتتضامن فعالياتها مع أهالي فلسطين وقطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ 7 تشرين الأول الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ويفتتح المهرجان فعالياته بحفل الافتتاح الرسمي، الذي سيقام في المسرح الشمالي بالمدينة الأثرية في جرش، وسيقدم فيه مجموعة من الأعمال الوطنية التي تُغني بالأردن وتاريخه، ودوره الكبير والمفصل في دعم الأشقاء في فلسطين. وتبدأ فعاليات برامج المهرجان الفنية والثقافية والفكرية والفلكلورية اعتباراً من ظهر الخميس.


ويشتمل المهرجان على برنامج ثقافي فكري، يضم مجموعة من الأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء من الأردن والعالم العربي، ومؤتمر تجديد الفكر النهضوي، وملتقى تحولات القصة القصيرة. كما يشارك بالمهرجان فنانون معروفون بالأغاني الوطنية والملتزمة، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين الأردنيين.


وتشارك في المهرجان مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والفلكلورية من فلسطين، مثل الشاعر الدكتور عبد الله عيسى، والفنانة سناء موسى، وفرقة "صول" القادمة من قطاع غزة. ويُعرف الدكتور عبد الله عيسى بحصوله على شهادة الدكتوراة في الأدب، وقد كتب في المسرح والنقد والدراسات، وأصدر مجموعات شعرية منها "سماء غزة.. تلال جنين".


وتُعرف الفنانة سناء موسى بلقب "دكتورة الأغنية الفلسطينية" لحصولها على شهادة الدكتوراة في الأعصاب، ولتعريفها الواسع بالأغاني الفلكلورية والتراثية الفلسطينية، ونقلها لها للأجيال الجديدة وخاصة للمغتربين.


وتواصل فرقة "صول" دورها التعريفي بالقضية الفلسطينية، وتحتفي بالجرح الفلسطيني وداء النكبات، والذي يصل صداه إلى أبعد مدى، عن طريق الكلمة واللحن والأشجان والصوت الحنون. وستُقدم الفرقة خلال حلفتها في المهرجان مجموعة أغانٍ تم تأليفها خصيصاً خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، منها أغنية "أولادي عصافير الجنة".





 




 

 


 

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