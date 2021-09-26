انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت



الوكيل الاخباري - باشر معهد الإعلام الأردني، اليوم الأحد، أولى ورشاته التدريبية عن التربية الاعلامية والمعلوماتية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت.



وقال رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور خلال لقائه، اليوم الأحد، وزير الثقافة السابق الدكتور باسم الطويسي، المنتدب من معهد الاعلام لتدريب أعضاء الهيئة التدريسية، إنّ جامعة آل البيت تسعى إلى تجذير مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية ليسهم في التوعية من مخاطر مجتمعية عديدة، ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشارها، كالتطرف والكراهية، والابتزاز، واغتيال الشخصية، وغيرها.

اضافة اعلان