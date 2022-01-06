انعقاد البورد البريطاني في الأردن لأول مرة

الوكيل الإخباري - تقوم مديرية الخدمات الطبية الملكية بتحضير مركز لعقد امتحان البورد البريطاني لمختلف اختصاصات الباطنية العامة في الاردن ولأول مرة ليصبح مركز معتمد لعقد مثل هذه الامتحانات.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: “إن فكرة إنشاء مركز معتمد لعقد امتحان البورد البريطاني لاختصاص الباطنية بفروعها جاءت بناءً على توجيهات القيادة العامة لتكون الخدمات الطبية الملكية إحدى الركائز الأساسية في تقديم خدمة طبية عالية المستوى لأبناء الأردن، إضافة للتخفيف على الأطباء الأردنيين من تكاليف السفر للخضوع لهذا الاختبار”.



وبين مساعد مدير الخدمات للشؤون الطبية والأقاليم ومدير الامتحان في الأردن العميد الطبيب ماجد الهباهبة، بأن أهمية فتح مركز في الخدمات الطبية الملكية لعقد امتحان البورد البريطاني تكمن بإعطاء فرصة أكبر لتدريب وتطوير الأطباء في المملكة المتحدة، وبناء علاقات في اختصاصات أخرى تضع الأردن باستمرار على الخارطة العالمية الطبية مما ينعكس ايجاباً على الصورة المشرقة للخدمات الطبية الملكية داخلياً وخارجياً.



من جانبه أثنى المدير الطبي في الكلية الملكية للأطباء الطبيب دونالد على مصداقية البورد الأردني محلياً وامكانية الاستفادة من بعض مواضيعه بمناهج الكلية، مضيفاً أن عقد امتحان البورد البريطاني في الأردن فرصة لمشاركة الأطباء الأردنيين بالإشراف على إجراءات عقد الامتحان.



وأوضح ممثل الكلية البريطانية لأمراض الباطنية/ لندن اللواء الطبيب المتقاعد علاء الهرش أن اختيار الخدمات الطبية الملكية لتصبح مركز معتمد لعقد امتحان البورد البريطاني جاء نتيجة السمعة الطيبة التي تحظى بها، مشيراً إلى أن الامتحان سيعقد مستقبلا على دورتين بالمركز خلال العام الواحد، وستكون الأولوية للأطباء الأردنيين ومن ثم لدول الجوار.



يشار إلى أن الجانب النظري من الامتحان تم تقديمه عن بعد (أونلاين) في وقت سابق، في حين سيعقد الجانب العملي من الامتحان على مدار اليومين القادمين لـ 25 طبيب من الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الصحي الخاص في الأردن.