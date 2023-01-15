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الأحد، 15-01-2023 09:24 ص

انفجار (كيزر كهرباء) داخل شركة في البلقاء

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الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الخطاطبة، من قسم التثقيف والتوجيه الوقائي، في الدفاع المدني، إنه تم التعامل مع انفجار ( كيزر كهرباء ) داخل مكتب احدى الشركات، ضمن عمارة من 3 طوابق، بمحافظة البلقاء، ما أدى إلى انهيار أجزاء من جدران الطابق .اضافة اعلان


وأضاف الخطاطبة، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المبنى احترازياً، موضحاً أن الانفجار جاء بسبب تماس كهربائي.


وبيّن أنه تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 72 ساعة الماضية مع 3264 حالة اسعافية مختلفة، و282 حادث انقاذ و 125 حادث إطفاء.


وأوضح الخطاطبة، أن من أهم الحوادث التي تم التعامل معها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حريق مستودع في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، وحريق شقة في محافظة إربد، منطقة البارحة، ونتج عنه 3 إصابات متوسطة.

 




 

 


 

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