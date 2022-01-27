انقاذ سياح علقت مركبتهم على طريق النقب - الراجف

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وكيل الاخباري -

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أزالت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، العاملة في الميدان بإقليم البترا، فجر الخميس، العوائق أمام مركبة سياح أجانب، علقت مركبتهم على طريق النقب - الراجف بسبب تشكل الانجماد على الطريق.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إن الكوادر العاملة في الميدان وخلال جولاتها الميدانية المستمرة تعاملت وبشكل فوري مع مركبة لسياح أجانب عالقة بسبب الانجماد و الهطولات الكثيفة للثلوج.وأضافت الوزارة، أن كوادرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بنقل السياح بواسطة مركبات الوزارة واستضافتهم لحين نثر الملح على الطريق وسحب مركبتهم ، مؤكدة أنه تم متابعة مسير المركبة، لغاية وصولهم إلى مكان آمن.