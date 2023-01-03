انقاذ 22 شخصا داهمت السيول حافلتهم على الصحراوي - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد عصر اليوم بوجود أشخاص حاصرتهم السيول داخل حافلة جرفتها السيول على الطريق الصحراوي.



وأكّد أنّه جرى على الفور تحركت الفرق المختصة للمكان وإنقاذ الاشخاص المحاصرين البالغ عددهم 22 شخصاً داخل باص نقل وجميعهم بحالة جيدة.



وتجدد مديرية الأمن العام تذكير الإخوة المواطنين ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها المملكة حفاظاً على سلامتهم.

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