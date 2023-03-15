انقاذ 3 أشخاص داهمتهم السيول في العقبة

الوكيل الإخباري - عملت كوادر الدفاع المدني على إنقاذ 3 أشخاص داهمتهم مياه السيول في منطقة الحصوة بمحافظة العقبة.

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وقال النقيب الدكتور حمزة الزيادنة من مديرية الدفاع المدني لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن فرق الانقاذ المتخصصة عملت على انقاذ 3 أشخاص وتم تأمينهم إلى مناطق آمنة وهم بصحة جيدة.



وبين أنه تم التعامل مع 1357 حادث اسعاف واطفاء وانقاذ خلال 24 ساعة الماضية، وتم تأمين جميع المصابين الى المستشفيات.



وجددت مديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة الابتعاد عن أماكن السيول والتجمعات المائية والتأني أثناء القيادة وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الإقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.

