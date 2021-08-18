انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انقذوا _ضانا عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الأربعاء رفضا لقرار الحكومة بتكليف وزارة البيئة تعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات تظهر جمال الطبيعة في محمية ضانا، مضيفين أنها كنز بيئي ولا يسمح المساس بها.
ومن جهتها استنكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا.
وتعد محمية ضانا أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي، وفق الجمعية.
ولا اي مشروع بستاهل التفريط بهيك طبيعة وكنز بيئي ولا حتى شبر من المحمية شوفوا منطقة ثانية، المحمية اهم من النحاس .#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/1xPnIXsEH8— إ (@esraaalkhaldi6) August 17, 2021
August 18, 2021
هاشتاج #انقذوا_ضانا صار تريند بالاردن يا ريت لو نرفعوا كمان مشان يضل بالترند وتنسمع اصوات الشعب ويتوقف الاشي اللي بدهم يعملوه— هيفا قرارعة (@haifa_qraraa) August 18, 2021
٣٠ سنة سلطة المصادر بتدور على نحاس بضانا وما لقوا كميات تجارية— عمرو العمري Amr Omari (@ph_ado) August 18, 2021
ضانا بتدخل على سكانها مليون دينار سنوياً
شو النحاس الي بدكم تطلعوه؟؟؟#انقذوا_ضانا
ولا اي مشروع بستاهل التفريط بهيك طبيعة وكنز بيئي ولا حتى شبر من المحمية! #انقذو_ضانا pic.twitter.com/9g51GRQciw— Rawan Da'as (@RawanDaas) August 17, 2021
فكركم اذا خسرنا ضانا رح نكسب نحاس ؟!!! او حتى رح يبين على الميزانيه ؟ #انقذوا_ضانا— Mamoun Alkloub (@MamounAlkloub) August 18, 2021
محمية ضانا هي المحمية الوحيدة في الاردن التي تحتوي على اقاليم جغرافية متنوعة ولذلك هي اكثر المناطق التي يوجد فيها تنوع حيوي في الانظمة البيئية و النباتية ليش الاستغلال فوق ما الاردن يطور ويستغل هذا تنوع الموجود يروح يدمر البيئة عشان مصالح شخصية.— Anas_A_Awad (@AnasAAwad1) August 18, 2021
#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/Sydp9J9ljG
لأجل الاجيال القادمة التي ستعيش على هذه الارض، حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية،والغابات الحرجية.— Hanan Qabartai (@Hananqabartai) August 18, 2021
حافظوا على المحميات الطبيعية، وخذوا مما حدث في محمية فيفا عبرة. #انقذوا_ضانا pic.twitter.com/ppY8oKGFUF
الحكومه قاعدة بتاخذ قرار اجرامي بحق ضانا— shahid.alzraqat🇯🇴🦅 (@shahidAlzraqat1) August 17, 2021
ما بدنا نحاس، حلوا عن ضانا وبس 👍🏻#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/ObaXWsBFVv
تقع محمية ضانا ضحية لقرارات حكومية جائرة تهدد وجودها وتهدد التنوع الموجود فيها، وذلك بعد أن قررت الحكومة تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود المحمية، لاقتطاع مساحة من أرضها بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها .#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/tIkEVKA07D— عبدالله الطهراوي 🇯🇴 (@Abd_altahrawi) August 17, 2021