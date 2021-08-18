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الأربعاء، 18-08-2021 11:00 ص

انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انقذوا _ضانا عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الأربعاء رفضا لقرار الحكومة بتكليف وزارة البيئة تعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات تظهر جمال الطبيعة في محمية ضانا، مضيفين أنها كنز بيئي ولا يسمح المساس بها.


ومن جهتها استنكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا.


وتعد محمية ضانا أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي، وفق الجمعية.

 


 




 

 


 

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