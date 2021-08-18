انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انقذوا _ضانا عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الأربعاء رفضا لقرار الحكومة بتكليف وزارة البيئة تعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات تظهر جمال الطبيعة في محمية ضانا، مضيفين أنها كنز بيئي ولا يسمح المساس بها.



ومن جهتها استنكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا.



وتعد محمية ضانا أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي، وفق الجمعية.

pic.twitter.com/1xPnIXsEH8 ولا اي مشروع بستاهل التفريط بهيك طبيعة وكنز بيئي ولا حتى شبر من المحمية شوفوا منطقة ثانية، المحمية اهم من النحاس . #انقذوا_ضانا August 17, 2021

هاشتاج #انقذوا_ضانا صار تريند بالاردن يا ريت لو نرفعوا كمان مشان يضل بالترند وتنسمع اصوات الشعب ويتوقف الاشي اللي بدهم يعملوه August 18, 2021





ضانا بتدخل على سكانها مليون دينار سنوياً



شو النحاس الي بدكم تطلعوه؟؟؟ ٣٠ سنة سلطة المصادر بتدور على نحاس بضانا وما لقوا كميات تجاريةضانا بتدخل على سكانها مليون دينار سنوياًشو النحاس الي بدكم تطلعوه؟؟؟ #انقذوا_ضانا August 18, 2021

فكركم اذا خسرنا ضانا رح نكسب نحاس ؟!!! او حتى رح يبين على الميزانيه ؟ #انقذوا_ضانا August 18, 2021



#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/Sydp9J9ljG محمية ضانا هي المحمية الوحيدة في الاردن التي تحتوي على اقاليم جغرافية متنوعة ولذلك هي اكثر المناطق التي يوجد فيها تنوع حيوي في الانظمة البيئية و النباتية ليش الاستغلال فوق ما الاردن يطور ويستغل هذا تنوع الموجود يروح يدمر البيئة عشان مصالح شخصية. August 18, 2021



حافظوا على المحميات الطبيعية، وخذوا مما حدث في محمية فيفا عبرة. pic.twitter.com/ppY8oKGFUF لأجل الاجيال القادمة التي ستعيش على هذه الارض، حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية،والغابات الحرجية.حافظوا على المحميات الطبيعية، وخذوا مما حدث في محمية فيفا عبرة. #انقذوا_ضانا August 18, 2021



ما بدنا نحاس، حلوا عن ضانا وبس 👍🏻pic.twitter.com/ObaXWsBFVv الحكومه قاعدة بتاخذ قرار اجرامي بحق ضاناما بدنا نحاس، حلوا عن ضانا وبس 👍🏻 #انقذوا_ضانا August 17, 2021