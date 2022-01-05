انقطاع اتصال 6 عائلات أردنية بأبنائها في كازاخستان

الوكيل الاخباري - تلقى مركز العمليات في وزارة الخارجية، ملاحظات من 6 عائلات أردنية لا تستطيع التواصل مع أبنائها في كازاخستان بسبب قطع خطوط الاتصال والإنترنت، وفق الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول لـ "المملكة".



أبو الفول أوضح أن وزارة الخارجية "حاولت عشرات المرات الاتصال دون جدوى، ولم نتمكن إلا من إجراء اتصال مع مواطن أردني واحد أكد أنه لا يعلم تفاصيل ما يحدث بسبب انقطاع الإنترنت تماما".



ويذكر أن عدد الأردنيين في كازاخستان حوالي 800 أردني منهم 600 طالب موزعين على عدة مناطق.

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